دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الحكومة العراقية، بحماية المتظاهرين، والاستجابة إلى مطالبهم و مظالمهم المشروعة، على حد وصفه.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة له على تويتر، مساء الثلاثاء، أنه أجرى اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، معربا عن التزام الولايات المتحدة بـ"عراق قوي مزدهر" لكافة العراقيين، على حد وصفه.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، إن وزير الخارجية مايك بومبيو أعرب عن أسفه لارتفاع عدد القتلى في احتجاجات العراق، مشيرة إلى أنه طالب رئيس الوزراء العراقي باتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع مطالب المحتجين.

وأوضحت أورتاغوس في بيان للخارجية الأمريكية، أن بومبيو "أبدى الوزير أسفه لعدد القتلى من المحتجين جراء الحملة التي تشنها حكومة العراق واللجوء للقوة المميتة، فضلا عن التقارير عن خطف محتجين".

وفي أول رد فعل رسمي لها على الاحتجاجات المستمرة في العراق منذ أسابيع، دعت الولايات المتحدة، قبل يومين، إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق ووقف العنف ضد المتظاهرين المحتجين في أنحاء البلاد، حسبما جاء في بيان للبيت الأبيض.

وأعرب بيان البيت الأبيض، عن "قلق الولايات المتحدة البالغ، إزاء استمرار الهجمات ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، فضلاً عن القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق ".

وأضاف البيت الأبيض في بيانه، أنه "على الرغم من استهدافه بالعنف المميت وحرمانه من الوصول إلى الإنترنت، فقد سمع الشعب العراقي أصواته"، ودعا البيان إلى إجراء انتخابات مبكرة وإجراء إصلاحات انتخابية.

وبحسب إحصاءات رسمية وحقوقية فقد قتل أكثر من 300 شخص في الاحتجاجات المستمرة في العراق منذ أسابيع، فيما أصيب أكثر من 12 ألف شخص.