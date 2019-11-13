النيابة المصرية تحفظ التحقيق في قضية "فتاة العياط": دافعت عن عرضها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر النائب العام المصري، مساء الثلاثاء، حفظ التحقيق، وأنه "لا وجه لإقامة دعوى جنائية" ضد أميرة أحمد، المعروفة إعلاميا باسم "فتاة العياط"، والتي قتلت سائق حافلة حاول اغتصابها.

وأكد النائب العام المصري حمادة الصاوي، في بيان، الثلاثاء، أن الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عاما، "كانت في حالة دفاع شرعي عن عرضها"، بحسب ما ورد في بيان النيابة العامة المصرية.

وكانت الفتاة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، قالت إن السائق اختطفها في منطقة غير مأهولة في منطقة العياط في الجيزة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة في يوليو تموز الماضي، مؤكدة أنها خدعت السائق واستولت على السلاح الأبيض الخاص به، وطعنته عدة مرات قبل أن تهرب.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أخلت سبيل "فتاة العياط" قبل أسابيع، بعد 4 أشهر من احتجازها.

وأثارت القضية التي درات أحداثها على مدار 4 أشهر، جدلا كبيرًا في مصر، حيث عبر كثيرون عن تعاطفهم مع الفتاة ودوافعها وراء قتل الشاب الذي حاول اغتصابها.

وكان والد الفتاة، قد حرر محضرًا بقسم شرطة قرية العياط، القريبة من العاصمة المصرية القاهرة، معترفا فيه بقتل ابنته لسائق حاول اغتصابها.