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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأربعاء، مقتل 7 أشخاص وإصابة 16 آخرين في حادث حريق شب نتيجة تسرب بترولي بمنطقة عزبة المواسير التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة.

وقال عبدالمنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول: "في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم (الأربعاء) تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بايتاى البارود محافظة البحيرة بتركيب اللصوص كلبس بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة وعلى الفور انتقلت فرق الفنيين بالشركة لموقع الحادث وتم غلق المحبس قبل الكسر وبعده والسيطرة على التسريب وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث وقاما بمعاينة المكان وتحرير محضر بالواقعة في الخامسة مساء.."

وتابع حافظ وفقا لما نقله التلفزيون المصري: "عقب ذلك ونتيجة لمصدر لهب مجهول حدث اشتعال في المنتج المتسرب جراء الحادث وتمت السيطرة على الحريق في التسريب الذى بالأرض بالكامل وجارى السيطرة على الحريق بالمنتج المتسرب في الترعة المجاورة".

وفي تقرير منفصل أدرج التلفزيون المصري أسماء قتلى وجرحى وهم كما يلي:

ـ علاء على سعد راشد 30 سنة حروق من الدرجة الأولي 100%

ـ محمد عبدالتواب على 33 سنة حروق من الدرجة الثانية

ـ رمضان السيد أبو لبن 35 سنة حروق متفرقة

ـ إبراهيم حسن صلاح 19 سنة من قرية الشيخ أحمد حروق من الدرجة الثالثة

ـ محمد صلاح عبد الهادي 30 سنة حروق من الدرجة الأولي 100%

الجرحى ممن حولوا إلى مستشفى كفر الدوار:

- أحمد سعيد الشيشي 40 سنة

- محمود محمد الشحات الكومي

- محمد عبدالرحمن اثاسم

- أحمد عبدالمقصود

- عاطف على حسن