دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الرسالة التي استقبلها من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الـ9 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو اليوم الذي بدأت فيه تركيا عملياتها شمال سوريا والتي أطلقت عليها اسم "نبع السلام".

أردوغان علق من العاصمة الأمريكية، واشنطن، حيث يقوم بزيارة على مدى يومين يلتقي فيها الرئيس الأمريكي: "أعدتها إلى السيد الرئيس اليوم"، دون تفاصيل إضافية وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وخاطب ترامب أردوغان في رسالته، حينها قائلا: "لنعمل على صفقة جيدة، لا تكن أحمقا"، محذرا الرئيس التركي في لغة أثارت صدمة قائلا: "لا تكن شخصا قويا"، لافتا إلى أن "التاريخ سينظر إليك إيجابيا إذا حققت الأمر بصورة صحيحة وإنسانية"، محذرا إياه في الو قت ذاته من أن التاريخ سينظر إليه "إلى الأبد كالشيطان إذا لم تحصل أمور جيدة".

وأضاف ترامب في الرسالة التي كشفت عنها أولا قناة "فوكس بيزنس" الأمريكية: "لا تخيب ظن العالم" لافتا إلى أن الأكراد مستعدون للتفاوض ومستعدون لتقديم "تنازلات ما كانوا ليقدموها في الماضي".

ويشار إلى أن الرسالة بعثها ترامب لأردوغان بعد ثلاثة أيام مع مكالمة هاتفية بينهما في الـ6 من أكتوبر/ تشرين الأول والتي أعلنت فيها واشنطن أن تركيا ستبدأ قريبا عملية عسكرية في شمال سوريا وأن القوات الأمريكية الموجودة هناك لن تنخرط في ذلك.