إسرائيل: إطلاق 5 صواريخ من غزة اعترضت القبة الحديدية 2 منها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن اعتراض القبة الحديدة لصاورخين من أصل 5 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، الخميس.

جاء ذلك في تغريدة على صفحة جندلمان الرسمية بتويتر، حيث قال: " عاجل: أطلق الإرهابيون في قطاع غزة قبل قليل 5 صواريخ على بلدات غلاف غزة. بطاريات القبة الحديدية اعترضت صاروخين من تلك الرشقة".

وتأتي هذه الأنباء بعد تقارير عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، مساء الأربعاء، وفقا لموقع هيئة البث الإسرائيلية، ناقلة على لسان مصدر أن "الجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية الأخرى، وافقت على اقتراح القاهرة وقف إطلاق النار فورا والامتناع عن استخدام العنف خلال المسيرات قرب السياج الأمني. كما وافقت إسرائيل عن وقف إطلاق النار على الفور، ووقف الاغتيالات وعدم استخدام الذخيرة الحية خلال تعاملها مع المتظاهرين على امتداد السياج".

ووفقا لتقرير مكان "ساد الهدوء على جانبي الحدود بين إسرائيل وغزة خلال الساعات الأخيرة. وفي ساعات الفجر الأولى سمع دوي صفارات الإنذار في مناطق النقب ولخيش واشكلون واشدود. وتم تشغيل منظومة القبة الحديدة دون ان يبلغ عن سقوط قذائف صاروخية في مناطق مأهولة".