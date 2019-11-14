دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو لرجل الدين الشيعي اللبناني، صبحي الطفيلي الذي كان الأمين العام لحزب الله في الثمانينيات وما قاله عن المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي.

جاء ذلك في تغريدة لإسرائيل بالعربية على صفحتها بتويتر، حيث قالت في تعليق على مقطع الفيديو: "رجل دين لبناني شيعي يهاجم خامنئي: ’انت قرأت بالقرآن ان المسلم يجب ان يكون لص وحرامي وقذر وفاسق وفاجر وقاتل ومعتدي؟‘ الشيخ صبحي الطفيلي أمين عام حزب الله في الثمانينيات، ثم خرج من الحزب وانقلب ضد ولاية الفقيه، يفضح جرائم ايران في العراق ولبنان باسم الدين الإسلامي".

وفي مقطع الفيديو يقول الطفيلي: "ولي الأمر يقتل الجائعين وبنصر الفسدة والمجرمين متأكد أنت وين واقف يا سيد؟ بالعراق يا سيد انقتل في هالأكم يوم 250 على الأقل و11 ألف جريح كما تقول السلطات العراقية.. يا سيد الي قتلوهم هم مسلحوك مثل مثل ما قتلونا مسلحيك هون في لبنان.."

وتابع قائلا: "انت قرأت في القرآن أن المسلم يجب أن يكون لص وحرامي وقذر وفاسق وفاجر وقاتل ومعتدي، الأموال التي انفقتها بسوريا شو اسمها؟ الأموال الي عم تشتري فيها ضمائر الناس والتلفزيونات والإعلام شو اسمه هذا؟ يعني إذا واحد قال أنا جوعان يا إخوان أنا جعت ظلمتوني بكون أمركاني وسعودي؟ مو عيب هذا الحكي؟".