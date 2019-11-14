حكومة الكويت تقدم استقالتها لأمير البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تقدم الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الخميس، باستقالة الحكومة إلى أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية على لسان طارق المزرم، رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة حيث قال: "سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قد تقدم الى صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه باستقالة الحكومة ليتسنى اعادة ترتيب العمل الوزاري".

وفي سياق متصل، قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي إنه "نقل للقيادة السياسية رأي عدد كبير من النواب بأن المشكلة في الفريق الحكومي هو عدم التجانس وحتى يستمر المركب يجب أن يكون هناك فريق حكومي متجانس".

وأضاف الغانم وفقا لما نشره مجلس الأمة على صفحته بتويتر ردا على سؤال عن حل المجلس: "حل المجلس حق دستوري أصيل لسمو الأمير لا ينازعه فيه أحد لكن بالنسبة لما أخبرني سموه لا أعتقد أن هناك أي نية لحل المجلس في الوقت الحالي إنما الأمر يحتاج إلى إعادة ترتيب الفريق الحكومي".