عون: تشكيل الحكومة اللبنانية خلال أيام.. ومطالب المعتصمين أول أهدافها

فراغ سياسي بعد استقالة الحريري.. إلى أين يتجه لبنان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله في "إمكانية ولادة الحكومة خلال الأيام المقبلة بعد إزالة العقبات أمام التكليف والتأليف"، حسبما ورد في حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر، الخميس.

وأكد الرئيس اللبناني، في تغريدة ثانية، أن مطالب المعتصمين في الساحات ستكون "أول أهداف الحكومة العتيدة التي نعمل لتتشكل في القريب العاجل".

وأضاف عون، بحسب حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر، الخميس، أن "التعاطي مع المستجدات يتم انطلاقاً من المصلحة الوطنية التي تقتضي تعاونًا مع الجميع للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة".

ويطالب المتظاهرون المعتصمون في مدن لبنانية عدة بحكومة كفاءات مستقلة ليس لها ولاءات سياسية ولا طائفية.

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري، أعلنت استقالتها واستمرت في تصريف الأعمال، استجابة لمطالب الاحتجاجات التي بدأت في 17 أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ولقي متظاهر مصرعه، الأربعاء، برصاص الجيش اللبناني، بعد تلاسن على خلفية محاولة قوات الجيش اللبناني إزالة الحواجز عن الطرقات وإعادة فتح الطرق التي يغلقها المتظاهرون.