دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الشيخ القطري، فيصل بن جاسم آل ثاني، تفاعلا بعد نشره تغريدة قال فيها إن الصلح من عدمه في إشارة إلى الأزمة الخليجية، هو في يد أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد، لافتا إلى أن الحكمة أن يبتعد المغرد القطري عن المبالغة على حد تعبيره.

نص تغريدة الشيخ القطري: "من الحكمة ان يبتعد المغرد القطري عن الكلام عن اخضاع الاطراف الأخرى او المبالغة برفض التعامل او الصلح معها قرار الصلح من عدمه بيد سمو الأمير ونحن نقول سمعا وطاعة فيما يختار ويقرر والصلح إن تم فيه صلة أرحام وزيارة مقدسات ومنافع للجميع ولا نخشى من غدر أحد لأننا نحن نثق بحكمة قيادتنا".

الناشط القطري على تويتر، بندر مبارك آل شافي علق على التغريدة قائلا: "من حق المغرد القطري ان يعبر عن ما في داخله من قهر وظلم تعرض له وطنه.. وعندما يرفض التعامل مع من خطط لقلب نظام الحكم وغزو وطنه و تشريده بين الدول هذا من حقه.. وأما حل الخلاف فهو كما تفضلت في يد سمو الأمير وكلنا سمع وطاعة".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود والتعليقات التي أدلى بها نشطاء على تغريدة الشيخ القطري: