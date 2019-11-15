روحاني: سننتج ونخزن الأسلحة التي نحتاجها ولن نناقش ذلك مع أحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، صورة للرئيس الإيراني، حسن روحاني "يحتفل بعيد ميلاده الـ71" وأمامه كعكة صورت على شكل أشبه بتصاعد دخان كذلك الذي يخلفه انفجار قنبلة نووية.

الصورة نشرتها إسرائيل بالعربية على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق قالت فيه: "روحاني يحتفل بعيد ميلاده ال ٧١ قائلا لنفسه: "الجهاد الإسلامي تلقى ضربة قوية لاستجابته لطلبنا بإطلاق الصواريخ على إسرائيل. عنا وكلاء إرهاب نحركهم. ونلهي شعبنا والعالم عن اخفاقاتنا في العراق ولبنان والداخل. لكن هدفنا نولعها بكل المنطقة. ههههههههههه!".

وتأتي هذه الصورة في الوقت الذي أطلقت فيه حركة الجهاد الإسلامي 5 صواريخ على إسرائيل وفقا لأوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خارقة بذلك اتفاقا لوقف إطلاق النار.

من جهتها ردت إسرائيل بشن غارات على مواقع تابعة للحركة في قطاع غزة، مساء الخميس، وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.