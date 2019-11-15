الرئيس التونسي يكلف مرشح حركة النهضة حبيب الجملي بتشكيل الحكومة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، حبيب الجملي، بتشكيل الحكومة الجديدة في تونس، وذلك بعد أن رشحت حركة النهضة، الحاصلة على أكثرية الأعضاء في البرلمان التونسي الجملي لشغل المنصب.

وقالت الرئاسة التونسية في صفحتها على فيس بوك، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019، سلم الحبيب الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة".

سلم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 الحبيب الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة. Posted by ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ on Friday, November 15, 2019

كان رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، التقى الرئيس التونسي، صباح الجمعة، لإبلاغه بترشيح الحركة وموافقة البرلمان على اختيار الجملي رئيسًا للوزراء في الحكومة المقبلة.

والجملي هو سياسي تونسي، شغل منصب كاتب دولة في وزارة الفلاحة بتونس، في الفترة من 2011 وحتى 2014.