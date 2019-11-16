وكالة إيرانية: احتجاجات في مدن وبلدات ضد رفع أسعار الوقود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شهد عدد من المدن والبلدات في إيران، السبت، مظاهرات احتجاجية على قرار الحكومة بتقنين توزيع الوقود الذي بدأ مفعوله بالسريان الجمعة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره بنسبة 50%.

وذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن "المواطنين الإيرانيين تجمعوا في بعض المدن منها مشهد وشيراز وسيرجان وكرمان والاهواز، ورددوا شعارات تندد بقرار الحكومة"، لافتة إلى أن "الشركة الوطنية للنفط في إيران أعلنت عن زيادة أسعار البنزين بنسبة 50%، حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 200% لمن يتجاوز الحصة الشهرية التي تدعمها الدولة".

ونقل تقرير الوكالة الإيرانية على لسن رئيس مؤسسة التخطيط والموازنة في إيران، محمد نوبخت، قوله "إن قرار رفع أسعار البنزين صدر بموافقة المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، الذي يتكون من رؤساء السلطات الثلاث".

وأضافت الوكالة أن "قرار الحكومة تقنين توزيع الوقود الذي بدأ سريانه أمس الجمعة وأدى خطوة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب في زيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب وكذلك تخصيص عائدات رفع أسعار الوقود لتمويل دعم الأسر منخفضة الدخل".