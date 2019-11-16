دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن بلاده يمكنها استخدام منظومة صواريخ S-400 الروسية بشكل منفصل دون دمجها بمنظومة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي، أو ما يُعرف بـ"ناتو".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قالن على قناة TRT التركية ونقلتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية، حيث أعلن "بدء العمل مع الجانب الأمريكي، اعتبارا من الجمعة؛ للتوصل إلى تسوية بشأن قضيتي منظومة إس-400 الروسية ومقاتلات إف-35".

وقال المتحدث: "الرئيسان (ترامب وأردوغان) كلفانا أنا وأوبراين خلال اللقاء في البيت الأبيض.. نحن الآن نبدأ عملا، حتى أننا بدأنا هذا العمل اعتبارا من اليوم"، موضحا أن العمل سيتم على المستوى الثنائي بين البلدين، وليس بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف قالن أن لقاء ترامب وأردوغان تناول قضايا هامة، ومن بينها المنطقة الآمنة بسوريا، وأن "ترامب سأل أردوغان بشكل مفصل عن عدد اللاجئين بتركيا، والذين يمكن عودتهم، والأماكن التي سيعودون إليها، وقال إن على أوروبا مساعدة تركيا، فهي لا تساعدها بما فيه الكفاية".