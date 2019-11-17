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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الحكومة الإيرانية، السبت، أنها تقوم بإعداد خطة لتقديم دعم للفقراء وذوي الدخل المحدود في البلاد بصورة شهرية ومنتظمة.

جاء ذلك على لسان علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية وفقا لما نقلته وكالة أنباء مهر الإيرانية، حيث قال "إن ارساء العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر من ذوي الدخل المحدود التي تضم 60 مليون نسمة ومكافحة تهريب الوقود ومكافحة المحسوبيات والسيطرة على الإنفاق واعتماد خطة الاقتصاد المقاوم، من بين اهداف مشروع دعم الشرائح ذات الدخل المحدود".

وتابع قائلا في التصريحات التي أدلى بها عقب اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي بمشاركة رؤساء السلطات الثلاث في إيران "إن مساعد رئيس السلطة القضائية والمدعي العام للبلاد أكدا خلال الاجتماع، أن السلطة تتعاون بشكل كامل لتنفيذ هذا المشروع".

ويشار إلى أن تصريحات ربيعي واجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي بمشاركة رؤساء السلطات الثلاث يأتي وسط احتجاجات تشهدها عدد من المدن والمناطق الإيرانية بسبب ارتفاع أسعار الوقود، بعد قرار رفعها بنسبة 50% وانخفاض حصص العوائد.