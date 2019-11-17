بومبيو: كما قلت للشعب الإيراني قبل نحو عام ونصف نحن معكم

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده تقف مع الشعب الإيراني، وذلك في تغريدة تأتي وسط مظاهرات تشهدها عدد من المدن والمناطق الإيرانية احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

وأعاد بومبيو تغريدة نشرها في الـ23 من يوليو/ تموز العام 2018، حيث قال فيها: "بعد 40 عاما من الطغيان، الشعب الإيراني الفخور لم يبقوا صامتين حيال انتهاكات حكومتهم. ونحن لن نبقى صامتين أيضا.."

وأضاف بومبيو في التغريدة ذاتها: "لدي رسالة إلى الشعب الإيراني: الولايات المتحدة الأمريكية تسمعكم.. الولايات المتحدة الأمريكية تدعمكم.. الولايات المتحدة الأمريكية معكم".

ويذكر أن الحكومة الإيرانية، أعلنت بأعقاب اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي بمشاركة رؤساء السلطات الثلاث، السبت، أنها تقوم بإعداد خطة لتقديم دعم للفقراء وذوي الدخل المحدود في البلاد بصورة شهرية ومنتظمة.

جاء ذلك على لسان علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية وفقا لما نقلته وكالة أنباء مهر الإيرانية، حيث قال "إن ارساء العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر من ذوي الدخل المحدود التي تضم 60 مليون نسمة ومكافحة تهريب الوقود ومكافحة المحسوبيات والسيطرة على الإنفاق واعتماد خطة الاقتصاد المقاوم، من بين اهداف مشروع دعم الشرائح ذات الدخل المحدود".