قسد: المستفيد من هجوم السيارة المفخخة بشمال سوريا هو تركيا

(CNN)-- قال ماريفان قامشلو، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، لـCNN إن "المستفيد" الوحيد من الهجوم الإرهابي في مدينة الباب بشمال سوريا هو "الدولة التركية".

منطقة الباب هي جزء من إقليم يسيطر عليه الجيش الوطني السوري، وهي مجموعة تضم أحزاب المعارضة السورية. المدينة جزء من منطقة تؤمنها عملية درع الفرات التركية منذ 2016.

بيان "قسد" يأتي بعدما ألقت وزارة الدفاع التركية لوم الهجوم على مجموعات كردية في المنطقة. غير أن CNN لم تتمكن من التحقق من ذلك بشكل مستقل ولم يتبن أحد مسؤولية الهجوم.

إضافة لذلك، فإن الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي ضربت مناطق تسيطر عليها تركيا في سوريا في الأسابيع الأخيرة.