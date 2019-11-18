عاصر تقلبات العراق.. من هو عدنان الباجه جي "الصديق الوفي" للإمارات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --- فارق السياسي العراقي البارز، عدنان الباجه جي، الحياة عن عمر يناهز الـ96 عاما، الأحد، فمن هو وما المناصب التي تقلدها خلال حياته السياسية؟

الولادة والنشأة

ولد الباجه جي في 14 مايو/أيار من عام 1923، في العاصمة العراقية بغداد، لأب كان يشغل منصب رئيس وزراء العراق عام 1947 وهو مزاحم الباجة جي، وأم من العائلة نفسها.

درس السياسي العراقي المرحلة الابتدائية في بغداد قبل أن ينتقل إلى مدينة الإسكندرية المصرية ليدرس الثانوية العامة في كلية فيكتوريا وقد تخرج منها عام 1940، ليكمل دراسته الجامعية في الجامعة الأمريكية في بيروت ويتخرج منها متخصصا بالعلوم السياسية عام 1943، قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه في نفس التخصص من جامعة جورج تاون الأمريكية عام 1949.

مناصب تقلدها

شغل الباجه جي منصب سفير العراق لدى الأمم المتحدة عام 1958 ثم تولى حقيبة وزارة الخارجية في عهد عبد السلام عارف عام 1967.

لم يعد الباجه جي إلى العراق بعد انقلاب عام 1968 الذي قاده البعثيون على عارف وأسقطوا حكمه من خلاله، فالتحق (عدنان الباجه جي) بحكومة أبوظبي وكان شاهدا على توقيع الدستور الأول للإمارات وقيام الاتحاد عام 1971 ورفع العلم الإماراتي أمام مبنى الأمم المتحدة في نفس العام، وذلك بعد أن قدم إلى الإمارات عام 1969.

عُين الباجه جي عضوا في مجلس الحكم العراقي، بعد سقوط نظام صدام حسين على يد القوات الأمريكية، تحت حكم السفير الأمريكي آنذاك، بول بريمير، عام 2003، لكن هذ المجلس لم يمتلك إلا صلاحيات جزئية في ذلك الحين.

علاقته بحكومة الإمارات

عمل الباجه جي مستشارا لحكومة الإمارات، ووصفه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، بـ"الصديق الوفي".

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر نعى فيها الباجة جي: "فقدنا اليوم رجلا عزيزا وصديقا وفيا.. عمل مع الشيخ زايد بإخلاص منذ بدايات الاتحاد، وأسهم بخبرته وعطائه ومواقفه النبيلة في إيصال صوت الإمارات إلى العالم.. رحم الله الدكتور عدنان الباجه جي وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

وفاته

توفي الباجه جي في 17 نوفمبر/تشرين أول الجاري، عن عمر يناهز الـ96 عاما في العاصمة الإماراتية أبوظبي وقد نعته وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات.