دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، ببرقية تعزية لرئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بوفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وقالت الوكالة في الخبر الذي نشرته إن الشيخ تميم "بعث ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بوفاة المغفور له إن شاء الله سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات في وقت سابق الإثنين، عن وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

ونعى رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أخيه، كما كتب ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "فقدت اليوم أخي وعضيدي أحد رجالات الدولة الأوفياء ورمز من رموزها الوطنية.. عمل مع المؤسس المغفور له الشيخ زايد على وضع لبنات مؤسسات الاتحاد وخدمة شعبه.. رحم الله فقيد الوطن الكبير سلطان بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميل الصبر والسلوان".

ولد الشيخ سلطان بن زايد عام 1955 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وشغل عددا من المناصب البارزة في الدولة منها نائب رئيس مجلس الوزراء وممثل رئيس الدولة.