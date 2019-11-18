إيران تعتقل شخصين بتهمتي التعامل مع "دول أجنبية" وتحريض المتظاهرين

قتيل على الأقل وإصابة العشرات في احتجاجات إيران

قتلى بزلزال في إيران اليوم.. إليكم أولى المشاهد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اعتقلت السلطات الإيرانية شخصين كانا يصوران مشاهد من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، بتهمة القيام بـ"أعمال تخريب"، وأرسلتهما إلى قادتهما في الخارج، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الحكومية (إرنا).

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان أصدرته الإثنين: "جُند هذان الشخصان في إيران من قبل دول أجنبية لتنفيذ مهمة تحريض الناس على مهاجمة مراكز مهمة في المدن وتدمير الممتلكات مقابل توفير المال والسكن لهما".

وأشارت الوزارة إلى أنها نجحت بتحديد عدد من "المخربين" البارزين للأمن العام خلال الأيام الماضية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

وتتواصل الاحتجاجات في إيران لليوم الرابع بعد إعلان الحكومة، الخميس، رفع أسعار الغاز المدعوم بنسبة 50% وغير المدعوم بنسبة 300%.

من جانبها، قدرت وكالة مهر شبه الرسمية الإيرانية أعداد المتظاهرين خلال نهاية الأسبوع الماضي بـ87 ألف و400 متظاهر منهم 82 ألف و200 متظاهر من الرجال و5 آلاف و200 متظاهرة.

وأشارت الوكالة إلى أن 100 بنك والعديد من المباني الحكومية أُحرقت خلال الاحتجاجات.