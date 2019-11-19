أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قُتل 3 من عناصر قوات "الباسيج" الإيرانية خلال اشتباكهم مع المتظاهرين غرب العاصمة الإيرانية، طهران، الإثنين، بعد أن هوجموا بالسكاكين والمناجل، وفقا لما ذكرته وكالة "إسنا" شبه الرسمية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيع، لوسائل إعلام رسمية: "استخدم مثيرو الشغب السكاكين والأسلحة النارية خلال الاحتجاجات في بعض المدن والبلدات، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من قوات الشرطة".

ولم تعلن الحكومة الإيرانية عن عدد الضحايا خلال الأيام الـ4 الماضية من الاحتجاجات ولكنها تعهدت بالقيام بذلك قريبا، وقال ربيع: "سنعلن عن عدد الجرحى خلال الأيام القليلة القادمة".

واندلعت احتجاجات حاشدة في شوارع عدد من المدن الإيرانية بعد وقت قصير من إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود غير المدعوم بنسبة 300% في وقت متأخر الخميس.

وأظهرت صور تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنوكا ومحطات تزويد وقود ومبان حكومية، وقد أضرم النار بها من قبل المتظاهرين، كما أطلق بعض المحتجين هتافات مطالبة بإسقاط المرشد الإيراني، علي خامنئي، وفقا لبعض المقاطع المتداولة.

وتأثرت أكثر من 100 منطقة ومدينة إيرانية من هذه الاحتجاجات، وفقا لتقارير رسمية أشارت أيضا إلى أن حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات أكبر من تلك التي شهدتها احتجاجات فبراير/شباط من عام 2018، وقد كانت خوزستان وطهران وفارس وكرمان، المناطق الأكثر تضررا جراء المظاهرات.