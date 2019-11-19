الأردن.. المشاهد الأولى لحادثة طعن عدد من السياح في جرش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الإثنين، من تغيير الموقف الأمريكي تجاه المستوطنات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها تشكل خرقا للقانون الدولي و"تقتل" حل الدولتين.

وقال الصفدي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل. موقف المملكة في ادانة المستوطنات راسخ ثابت".

وتابع وزير الخارجية الأردني قائلا: "نحذر من خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام".

وكان قد نشر الصفدي تغريدة في 13 نوفمبر/شترين ثاني الجاري أدان من خلالها ما وصفه بـ"العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفه، ومشيرا إلى أن "الاحتلال" الإسرائيلي سبب التوتر والعنف.

وألغى الأردن مؤخرا العمل بملحقي الباقورة والغمر وأعلن سيادته الكاملة عليهما، كما زار الملك عبدالله الثاني، الباقورة وتم رفع العلم الأردني فيها.