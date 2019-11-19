دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، أمرا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء تكليف أمير الكويت للشيخ صباح خالد الحمد الصباح غداة اعتذاره الشيخ جابر المبارك عن تعيينه رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وكان المبارك قدم استقالة حكومته في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كما كلفه أمير الكويت، الإثنين، بتسيير شؤون وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، بعد إعفاء نجل أمير الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح من وزارة الدفاع.

وعقب تكليفه مجددا بتشكيل الحكومة في 18 نوفمبر، أكد الشيخ جابر المبارك في رسالته إلى أمير الكويت على تقديره له لتكليفه بالمنصب، لكنه أعرب عن أسفه مما طاله من "افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمتي"، وقال: أجد من الواجب علي أولا أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي وإخلاصي في خدمة وطني، وما يستلزمه ذلك من أن أرفع لمقام سموكم الاعتذار عن هذا التعيين راجيا تفضلكم بقبوله".