عام على الأزمة الخليجية.. هذه أبرز تصريحات ترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتبر نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، مشاركة كل من السعودية والإمارات والبحرين في بطولة كأس الخليج بنسختها الـ24 والمزمع إقامتها في العاصمة القطرية، الدوحة، "مؤشر إيجابي" نحو حل الأزمة الخليجية، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) الثلاثاء.

وقال الجارالله خلال مشاركته في حفل نظمته السفارة الفلسطينية لدى بلاده، إن مشاركة الدول الثلاث "مؤشر إيجابي لحل الأزمة بين الأشقاء"، على حد تعبيره.

وأضاف نائب وزير الخارجية الكويتي قائلا إن خطوات أخرى ستتلو هذه الخطوة وتابع قائلا: "نؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح للوصول إلى نتائج إيجابية"، معربا عن تفاؤله بإجراء اتصالات على كافة المستويات لـ"بلورة حل سريع للأزمة".

وأكد الجارالله أن موعد القمة الخليجية لم يُحدد بعد، مشيرا إلى أن اجتماعات وزراية تجري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بهدف التحضير لهذه القمة، وفقا لكونا.

يذكر أن الدول الثلاث التي تفرض مقاطعة على قطر كانت قد أعلنت مشاركتها في بطولة كأس الخليج القادمة في الدوحة، الأربعاء، بعد أن كانت قد اعتذرت عن المشاركة في وقت سابق.