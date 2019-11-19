الحكومة السعودية: الحوثيون خطفوا قاطرة بحرية ويهددون الملاحة الدولية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استنكرت الحكومة السعودية، الثلاثاء، ما وصفته بـ"عملية خطف وسطو مسلح" على قاطرة بحرية سعودية جنوب البحر الأحمر، وذلك غداة إعلان الحوثيين اليمنيين عما وصفوه بـ"ضبط" 3 سفن إحداها سعودية، زاعمين أنها دخلت المياه الإقليمية اليمنية.

وقال وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان بعد جلسة لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن "المجلس عن استنكاره لما تعرضت له القاطرة البحرية (رابغ 3) من عملية خطف وسطو مسلح من قبل عناصر تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

واعتبر مجلس الوزراء السعودي أن ذلك "يمثل تهديداً حقيقياً لخطر تلك المليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وسابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ومساء الإثنين، قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إنه "عند الساعة (58: 22) من مساء يوم الأحد وأثناء إبحار القاطرة البحرية (رابغ-3) بجنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنها عناصر إرهابية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

وأضاف المالكي أن "القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وأن العملية الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه المليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة".

وأكد المالكي أن "المليشيا الحوثية مسؤولة وبحسب القانون الدولي عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي".

في المقابل، قالت قوات خفر السواحل، التابعة للحوثيين، إنه "تم ضبط ٣ سفن إحداهن سعودية تحمل اسم رابغ٣ على بعد ٣ أميال من جزيرة عقبان اليمنية دخلت المياه الإقليمية اليمنية دون إشعار مسبق... وطواقم العائمات المضبوطة لم يتجاوبوا مع دورية خفر السواحل بعد مناداتهم على القناة الدولية ١٦".

وأضافت قوات خفر السواحل الحوثية أن "عدم تجاوب طواقم السفن المضبوطة تحد واضح لكل القوانين الدولية البحرية وخرق للسيادة اليمنية". وتابعت بالقول إنه "تم إدخال السفن المضبوطة إلى رصيف ميناء الصليف واتخاذ الخطوات القانونية والتخاطب مع الجهات المعنية"، وفقا لما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.