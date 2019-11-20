مسؤول أممي لـCNN: قطع الإنترنت في إيران يزيد صعوبة الاحتجاج

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال ديفيد كاي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون التمتع بحرية الرأي والتعبير، إن قطع السلطات الإيرانية للإنترنت، يزيد من صعوبات المتظاهرين للاحتجاج.

جاء ذلك في تصريحات لكاي مع CNN حيث قال: "تأثير ذلك (قطع الإنترنت) كبير للغاية، لأنه يجعل من التواصل بين الناس على الأرض أمرا شبه مستحيل وكذلك التواصل مع الأهل والأصدقاء خارج البلاد، ويجعل من قدرة الناس للحصول على المعلومات مستحيلا".

ويذكر أن الاتصال بالإنترنت في إيران، الثلاثاء، هبط إلى 4% فقط عن المعدلات العادية، وفقا لـ"Netblocks" وهي منظمة غير حكومية تراقب شؤون حوكمة الانترنت.

وقال الب توكر، المدير التنفيذي لـ" Netblock" في تصريح لـCNN: "رغم محاولات الحكومة (الإيرانية) لإتاحة بعض خدمات الانترنت لعدد محدود من المستخدمين، إلا أن الإغلاق مستمر والإنترنت الذي نعرفه غير متوفر في إيران".