دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف المرشد الإيراني علي خامنئي المظاهرات التي تشهدها عدة مدن إيرانية إثر زيادة أسعار الوقود بأنها "ممارسات أمنية وليست شعبية"، مؤكدا على صمود بلاده أمام من وصفه بـ"العدو" في مختلف الساحات.

وقال خامنئي: "ليعلم الأصدقاء وكذلك الأعداء أننا دحرنا العدو في ساحات الحرب العسكرية والسياسية والأمنية، ومنها الممارسات التي حصلت خلال الأيام الأخيرة التي كانت ممارسات أمنية وليست شعبية".

وأضاف: "لقد فرضنا التقهقر على العدو في مختلف الساحات، وسنجعل العدو يتقهقر في ساحة الحرب الاقتصادية بالتأكيد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وجاءت تصريحات خامنئي في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة العفو الدولية أنها وصلتها تقارير وروايات شهود عيان تفيد بمقتل 106 متظاهرين على ألقل في 21 مدينة إيرانية، متهمة المسؤولين الإيرانيين بـ"إعطاء الضوء الأخضر لقوات الأمن لسحق الاحتجاجات".

وكان خامنئي أعلن الأحد الماضي دعمه لقرار الحكومة برفع أسعار الوقود، في الوقت الذي خرج فيه الإيرانيون إلى الشوارع للاحتجاج على زيادة الأسعار. وقال خامنئي إن على الإيرانيين "عدم الانجرار وراء الأشرار الذين يعملون على سلب الأمن والاستقرار".