تقرير للبنتاغون: التوغل التركي في سوريا يساعد بعودة داعش

بعد تبني عملية قتل 53 جندي في مالي.. ماذا يحاول داعش إظهاره؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قرار تركيا بشن عمليات عسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا بالإضافة إلى الانسحاب الأمريكي اللاحق من سوريا، سمح لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، بإعادة بناء نفسه وتدعيم قدراته على شن هجمات في الخارج، وذلك فقا لتقرير جديد صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون".

وقالت لجنة الدفاع الاستخباراتية التابعة للكونغرس في التقرير: "استغل تنظيم داعش التوغل التركي والانسحاب الأمريكي من مناطق شمال سوريا لإعادة بناء قدراته وموارده سواء داخل سوريا على المدى القصير ودوليا على المدى الأطول".

وقال غلين فاين، نائب المفتش العام الرئيسي في البنتاغون في مقدمة التقرير: "انسحاب القوات الأمريكية (من سوريا) أثر أيضا على القتال ضد داعش، الذي لا يزال تهديدا في المنطقة والعالم".

وفيما يتعلق بالقوات التي يقودها الأكراد، قال فاين: "مع تراجع عمليات (قوات سوريا الديمقراطية) والقوات الأمريكية ضد داعش في سوريا، فإن التنظيم على الأغلب يستغل انخفاض الضغوط التي تفرضها عمليات مكافحة الإرهاب لإعادة تشكيل عملياته وتوسيع قدرته على شن هجمات تتجاوز الحدود (في سوريا)".