رئيس وزراء العراق: المظاهرات كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، إن المطالب التي ينادي فيها المتظاهرون قابلة للتنفيذ، لافتا إلى أنها كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي في البلاد، وذلك في لقاء مع جمع من شيوخ العشائر من المحافظات الوسطى والجنوبية.

وقال عبدالمهدي وفقا لبيان نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "إننا نعمل على إصلاح البلد بتلبية متطلبات التنمية الشاملة وليس بالاستجابة للمطالب المشروعة فقط".

وأضاف: "كل المطالب قابلة للتنفيذ بالتعاون في السراء والضراء وتحمل المسؤولية المشتركة من أجل مصلحة العراق"، لافتا على أن "العشائر كانت في الصف الأول في كل العهود ومدت ساحات القتال ضد داعش بالرجال الشجعان وهي حقا جيش المرجعية والشعب ووقفت مع قواتنا حتى تحقيق النصر".

وتابع قائلا: "الحكومة في عامها الأول واجهت وتجاوزت العديد من المشاكل والتحديات والتراكمات، وإننا مصممون على خدمة بلدنا وشعبنا ومحاربة الفقر والفساد وتحقيق الإصلاح المنشود.. التظاهرات مشروعة والدستور يحترم حرية التعبير وقد كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي يجب معالجتها، كما يجب توفير بيئة استثمارية آمنة لجذب الشركات ولتقليل الاعتماد على النفط ولزيادة الموارد وفرص العمل".

وأردف: "حين تولينا المسؤولية اتجهنا للاعتماد على الإنسان العراقي وبالأخص الفلاحون في قضية استثمار موسم الامطار وزراعة الحبوب التي حققت زيادة في معدلات الانتاج وتسليمهم مستحقاتهم على الفور رغم الأزمة المالية بهدف ضمان وتشجيع استمرار الفلاحين بزراعة ارضهم في المواسم المقبلة وتعزيز الاقتصاد العراقي"، مؤكدا على أن "الاعتماد على الدولة خطر لإن احتكارها للأموال يشيع الفساد ولذلك نحاول تغيير هذه السياقات برؤية جديدة".