عون: ترامب أبدى استعداده للعمل مع حكومة جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه بمناسبة الذكرى الـ76 للاستقلال، وأعرب الرئيس الأمريكي، بحسب عون، عن استعداد بلاده للعمل مع "حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين".

وكتب الرئيس عون، الخميس، في تغريدة له في الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية على تويتر، أنه "تلقى برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، الذي أكّد فيها على استعداد أميركا للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين".

وتأتي ذكرى استقلال لبنان عن الاحتلال الفرنسي 22 نوفمبر تشرين الثاني 1943، بالتزامن مع مرور أكثر من شهر على الاحتجاجات التي تشهدها لبنان، للمطالبة برحيل الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط، واحتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد.

وكانت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة سعد الحريري، أعلنت استقالتها، قبل أسابيع، فيما تجري الأحزاب السياسية في لبنان مشاوراتها لتشكيل حكومة جديدة، تلبي مطالب المتظاهرين المعتصمين منذ أسابيع في ساحة رياض الصلح أمام مقر الحكومة اللبنانية في وسط بيروت.