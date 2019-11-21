جنبلاط للحريري: لو كنت مكانه لا أشارك بل أقف متفرجا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجه وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، نصيحة لرئيس الوزراء بحكومة تسيير الأعمال، سعد الحريري، بعدم المشاركة في الحكومة بل الوقوف متفرجا وسط المظاهرات التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك في مقابلة أجراها جنبلاط مع قناة "ام تي في" اللبنانية، ونقلتها وكالة الأنباء الرسمية، رادا على سؤال حول ما النصيحة التي يوجهها للحريري، حيث قال: " لا بد من التغيير.. لو كنت مكانه لا أشارك بل أقف متفرجا، لكن القرار يعود له".

وأضاف حول شكل الحكومة الأنسب من وجهة نظره: "فلتكن هناك وجوه جديدة وجديرة، من هو الشخص الذي سيأتي ولا يكون له رأي سياسي؟ ولكن لماذا نعيد السياسيون الذين اهترأوا وتحكم فيهم الصدأ الفكري؟"

وفيما يتعلق برأيه إن كان جبران باسيل وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال سيكون من ضمن وزراء الحكومة الجديدة، أجاب جنبلاط: "أعتقد أن هناك وجوها انتهت".

وحول المقابلة الأخيرة للرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، والتصريحات التي أدلى بها، قال جنبلاط: "انتهى العهد، في الشارع. كتبها غسان عياش، انتهت الجمهورية الثانية. انتهى الطائف".