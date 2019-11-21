قبل يوم من القرار النهائي.. نظرة سريعة على خيارات ترامب بشأن النووي الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رحبت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء الإعفاءات الممنوحة لمنشأة فوردو النووية الإيرانية اعتبارا من الشهر المقبل.

جاء ذلك على لسان مصدر بوزارة الخارجية السعودية، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية، وذكر: "أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية وارتياحها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات، اعتبارًا من 15 ديسمبر 2019".

وأكد المصدر وفقا لتقرير الوكالة السعودية على أن "المملكة تدعم الخطوة الأمريكية لما لها من أهمية في التصدي لتجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، كما أنها تترجم مشروعية قلق المملكة من أنشطة إيران النووية، بما ينسجم مع موقفها الداعي لضرورة ضمان العودة الفورية للعقوبات في حال انتهاك إيران للاتفاق النووي".

وأضاف المصدر السعودية مشددا على "ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا مماثلًا تجاه تجاوزات إيران لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليين".