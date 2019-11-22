البحرية التركية بصدد استلام "أكبر حاملة طائرات محلية الصنع"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تستعد البحرية التركية، لاستلام "أكبر حاملة طائرات" محلية الصنع نهاية العام 2020 وفقا لرئاسة الصناعات الدفاعية التركية التابعة للرئاسة التركية.

وأضافت الوكالة وفقا لبيان الصناعات الدفاعية: "مع دخول ’أناضول‘ الخدمة، ستعزز تركيا مكانتها العالمية في مجال تصنيع السفن من هذا النوع.. ويبلغ طول أناضول 231 متراً وعرضها 32 متراً، فيما يصل وزنها مع الحمولة الكاملة إلى 27 ألف طن".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول، أن إسماعيل دمير، رئيس الصناعات الدفاعية التركية "زار ترسانة ’طوزلا‘ بمدينة إسطنبول، حيث تتواصل أعمال تصنيع سفينة الهجوم البرمائية متعددة الأغراض تي جي غي أناضول TCG Anadolu".

ونشرت الوكالة التركية مقطع فيديو لعمليات التصنيع الجارية، لافتة إلى أن "أعمال تصنيع حاملة الطائرات المحلية تتواصل بشكل منتظم كما هو مخطط لها، وأن موعد التسليم سيتم قبل عام من الموعد المحدد.. وستدخل الخدمة لدى البحرية التركية، بحلول أواخر 2020".