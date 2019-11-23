دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى أحمد خاتمي، خطيب الجمعة الموقت في العاصمة الإيرانية، طهران، اللوم على الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية قائلا إنهما في مقدمة الدول التي حرضت على ما وصفه بـ"الشغب" في إشارة إلى المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدن إيرانية على ضوء رفع أسعار البنزين.

واتهم خاتمي السعودية بأنها قدمت "الدعم المالي ووضعوا وسائل اعلامهم تحت تصرف مثيري الشغب وقالوا اننا قمنا بجر الفوضى الى الداخل الإيراني"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام اسماعيلي، عن إلقاء الحرس الثوري القبض على 100 من "العناصر الرئيسية المثيرة للشغب" خلال الاحداث الاخيرة في البلاد بذريعة رفع اسعار البنزين، وفقا للوكالة الإيرانية.

وأضاف: "من خلال توجيهات قائد الثورة الاسلامية ووعي الشعب وفصل صفوفه عن صف مثيري الشغب ومن خلال جهود القوات الامنية، فقد عاد الهدوء الى البلاد، وتم إنهاء اعمال الشغب الأخيرة".