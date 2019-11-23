دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب السياسي الفلسطيني، محمد دحلان، السبت، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمراجعة طبيب نفسي بعد فشل أحلامه وطموحاته في المنطقة العربية، وذلك في أعقاب نشر قناة TRT التركية خبرا أشارت فيه إلى أن أنقرة ستدرج دحلان على قوائم الإرهاب.

وكشفت TRT أن تركيا تعتزم إدراج السياسي الفلسطيني على قوائم الإرهاب ورصدت 4 ملايين ليرة تركية لمن يقبض عليه، وذلك لارتباطه بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016.

وقالت القناة التركية إن دحلان تواصل مع قيادات تابعة للداعية الإسلامي، فتح الله غولن، في صربيا قبل 6 أشهر من تنفيذ محاولة الانقلاب على أردوغان.

وكتب السياسي الفلسطيني عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "أقترح على أردوغان أن يدفع الـ700 ألف دولار لطبيب نفسي بعد انهيار أحلامه وطموحاته في المنطقة العربية".

اقترح على #اردوغان ان يدفع ال 700 الف دولار لطبيب نفسي بعد انهيار احلامه وطموحاته في المنطقة العربية Posted by ‎Mohammad Dahlan محمد دحلان‎ on Saturday, November 23, 2019

ويقصد دحلان بالـ"700 ألف دولار" مبلغ الـ4 ملايين ليرة تركية الذي خصصته أنقرة لمن يساهم بالقبض عليه.

وولد الصحفي السياسي الفلسطيني البالغ من العمر 58عاما في مخيم خان يونس بقطاع غزة، وتزعم حركة فتح في القطاع وساهم في تشكيل مجموعات صقور الفتح وهو تشكيل عسكري تابع للحركة في غزة وقد تم اعتقاله مرات عدة من قبل إسرائيل بسبب دوره في هذه المجموعة.