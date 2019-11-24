الجبير: ما نشهده في المنطقة هو تنافس وجهتي نظر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن المنطقة تشهد تنافسا بين نظرتين، الأولى نظره ضياء والثانية، ظلامية، وذلك خلال مؤتمر المنامة في البحرين.

وأوضح الجبير في كلمته: "الأمور المتعلقة بالدفاع والدبلوماسية والأمن الإقليمي أمور واسعة وما نتعامل معه في المنطقة هو رؤيتان متنافستان، نظرة الضياء ونظرة الظلام، نظرة الضياء تسعى لدعم الشباب والمرأة وتطوير الدول ودعم مجتمع متطور وتكنولوجي وتسعى لتنويع اقتصادها والمستوى المعيشي لمواطنيها والعيش بسلام مع الجميع وهذا ما نقوم به في المملكة العربية السعودية وفي الخليج عامة.."

وأضاف: "النظرة الظلامية تسعى لإشعال المشاعر الطائفية وتسعى لتصدير الثورة وتسعى للسيطرة على المنطقة وتستند بالأساس على القتل والتدمير وهذا ما تفعله إيران، وهو المنافسة بين هاتين النظرتين هو مصدر عدم الاستقرار في المنطقة وبالأساس لأن النظرة الظلامية هي التي تشعل كل ذلك.."

وأردف قائلا: "عندما ننظر إلى منطقتنا ننظر إلى لبنان وإلى سوريا والعراق واليمن وننظر حتى إلى ما هو أبعد من منطقتنا في افريقيا وآسيا نرى اليد التدميرية لإيران في كل تلك المناطق، وما تعلمناه في الماضي منذ ثورة الخميني 1979 أن على إيران أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تكون دولة ثورية أو دولة قومية.."

وتابع قائلا: "إذا دولة ثورية فلا يمكننا التعامل معهم أما دولة قومية فإن عليهم التصرف كذلك واحترام القانون الدولي وسيادة الدول والكف عن التدخل في شؤون دول أخرى، الثورة الإيرانية اليوم تذكرني بالثورة السوفيتية، عندما نجحت الثورة السوفيتية في روسيا كان لدينا نظرتان متنافستان.. على غيران أن تفهم أن العالم متحد ضدها.."