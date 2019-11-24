وزير اتصالات إيران يعتذر عن قطع الانترنت ويوضح ماذا حدث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اعتذر وزير الاتصالات الإيراني، محمد جهرمي، عن انقطاع خدمات الانترنت عن الإيرانيين خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

وأوضح الوزير وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "قطع شبكة الانترنت العالمية قد خلق الكثير من المشاكل في حياة المواطنين وانني مطلع على ذلك من خلال الاتصالات الكثيرة التي تلقيناها خلال الاسبوع الأخير.. هنالك مواطنون لم يكونوا على علم بأعزائهم في إيران وطلبة واساتذة جامعيون حرموا من الوصول الى المصادر العلمية العالمية كما ان بعض شركات الاستيراد والتصدير لحقت بها اضرار مادية خلال هذه الفترة".

وأضاف: "المسؤولية الحساسة المتمثلة بالحفاظ على امن واستقرار البلاد هي على عاتق المراجع الامنية العليا حيث اتخذ قرار تقييد الانترنت للحفاظ على استقرار المجتمع وتم ابلاغه للشركات المشغلة لخدمات الانترنت، وانني بصفتي وزيرا للاتصالات كنت احمل هاجس توفير الامكانية للجميع للتمتع بالإنترنت والاعمال المعتمدة التي تجري عبر الانترنت واعتقد ان الحياة من دون الاجواء الافتراضية والشبكة العالمية غير ممكنة".

وأردف: "بغية التبادل الحر للمعلومات والحيلولة دون حدوث خلل في انشطة الصحفيين فقد وفرنا امكانية وصول عدد كبير منهم للإنترنت كما ان غالبية مكاتب وكالات الانباء والمواقع الخبرية والصحف قد وفرنا لها امكانية الاتصال بالإنترنت.. في مرحلة تالية وبغية عدم حدوث خلل في الاعمال والحاجات الاولية للمواطنين فقد تم اتخاذ خطوات كي تواصل البنوك انشطتها كالمعتاد".