المنامة، البحرين (CNN)—أبرز الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، مفعول مجموعة الأمن البحري في منطقة الخليج، لافتا إلى أن إيران لم تعق حركة الملاحة منذ بدء عمل المجموعة.

جاء ذلك في تصريحات للجنرال في مؤتمر المنامة، السبت، حيث قال وفقا لسلسة تغريدات نشرتها القيادة المركزية على صفحتها بتويتر: "اليوم مثال جيد لتقدم هذا النهج التعاوني في القوة البحرية إنشائنا لمجموعة الأمن البحري الدولي بمساعدة كل من ألبانيا وأستراليا والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة".

وتابع قائلا: "مجموعة الأمن البحري الدولي تدور حول الحفاظ على حرية الملاحة.. إيران تعمل على إعاقة حرية الملاحة في مضيق #هرمز وحوله على مدار الأشهر القليلة الماضية. منذ بدء عمل المجموعة، لم يتم تنفيذ أي من هذه الأعمال- وهذه حقيقة مهمة تستحق ان تُأخذ بعين الاعتبار.. يظل الشرق الأوسط ذا أهمية وطنية حيوية للولايات المتحدة 🇺🇸... إن حرية تنقل التجارة أمر حيوي ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن للاقتصاد العالمي.. اقتصاداتنا مرتبطة عالميا - هذه حقيقة لا يمكن إنكارها. ضمان حرية الملاحة وخاصة في هذه المناطق الحيوية من المجال البحري - ليس فقط مهمة ضرورية، بل مسؤولية عالمية".

وأضاف: "جيش الولايات المتحدة يقبل بفخر دوره في هذا النشاط، ولكي نكون واضحين، نحن مناسبون ومزودون بشكل فريد للمساعدة في العديد من هذه الجهود مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم.. كما تقوم الولايات المتحدة بتعديل موقفها للقيام بمهامها العالمية، فإن أحد العناصر المهمة التي يتعين علينا مراعاتها هي كيف يمكننا العمل مع شركائنا لإنشاء طرق مرنة وقابلة للتطوير ودائمة نحو تأمين حرية الملاحة.."