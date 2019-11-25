دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون صورا تُظهر زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى معرض الرياض للسيارات، الإثنين، ما أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الأمير محمد بن سلمان في الصور وهو يلقي نظرة على السيارات المعروضة، ومنها سيارة فيراري حمراء، واحتل وسم "ولي العهد في معرض السيارات" المركز الثاني في الأوسمة الأكثر تداولا على موقع تويتر في السعودية.

وعلق منذر آل الشيخ مبارك على زيارة ولي العهد إلى المعرض قائلا: "الدعم اللا محدود من ولي العهد سيفتح آفاق جديدة"، عل حد تعبيره.

وقال مغرد آخر: "زيارة سمو ولي العهد لأي فعالية هو اكبر دعم للقائمين عليها وكذلك فيه تشجيع للزوار للقدوم اليها والاطلاع على ما فيها، وآخرها زيارته اليوم حفظه الله الى معرض السيارات المقام ضمن فعاليات موسم الرياض".

وشهد معرض السيارات زيارة عدد من المشاهير خلال الأيام القليلة الماضية، مثل اللاعب البرازيلي السابق رونالدينيو والممثل المصري محمد رمضان.

يذكر أن هذا المعرض يندرج تحت فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة برئاسة تركي آل الشيخ.