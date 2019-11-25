دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإثنين، أن بلاده انتهت من تشييد قاعدتها العسكرية في قطر، مشيرا إلى أنه لا ينبغي لأي جهة أن تزعج من وجود القوات التركية في المنطقة.

وقال أردوغان من مقر القيادة التركية القطرية المشتركة في الدوحة: "انتهينا من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في قطر وسنطلق عليها اسم خالد بن الوليد".

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجود بلادنا في المنطقة"، مشيرا إلى أن من يطالبون بإغلاق القاعدة العسكرية التريكة في الدوحة لا يدركون أن قطر وقفت مع أنقرة في "لحظات عصيبة"، على حد تعبيره.

ونوه أردوغان إلى أن الهدف من القاعدة العسكرية التركية في قطر "الاستقرار والسلام بمنطقة الخليج برمتها وليس فقط في قطر"، مشيرا إلى ألا فرق بين أمن بلاده وأمن الدوحة.

ووصل الرئيس التركي إلى الدوجة في وقت سابق الإثنين، وكان باستقباله أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الديوان الأميري، ووقع الجانبان 7 اتفاقيات منها اتفاقية تتعلق بتبادل العملات وأخرى في مجال التخطيط المدني، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية.

وترأس أردوغان والشيخ تميم بن حمد اجتماع الدورة الخامسة من اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية وقد تم بحث العلاقات "الوطيدة" بين البلدين، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022 في قطر، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.