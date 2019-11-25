نتنياهو: طهران تخطط لمهاجمة إسرائيل.. والنظام ذبح مئات الإيرانيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران تخطط لمهاجمة بلاده، متهما النظام الإيراني بـ"ذبح" المئات من المواطنين الإيرانيين خلال الأسابيع الأخيرة.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، في فيديو نشره في حسابه على تويتر، مساء الأحد، العالم، إلى تشديد الضغط على إيران ودعم إسرائيل في "العدوان" الذي تخطط له إيران، على حد وصفه.

ووصف نتنياهو، النظام الإيراني، بـ"نظام طغياني بامتياز"، واعتبره "أكبر نظام إرهابي في العالم"، وأنه "يمارس الإرهاب ضد مواطنيه"، بحسب تعبيره.

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل، خلال جولة أمنية له في مرتفعات الجولان، أن بلاده تتخذ جميع الإجراءات لمنع إيران من "التموضع في المنطقة"، و"هذا يشمل العمليات المطلوبة لإحباط تحويل أسلحة فتاكة جوا أو برا من إيران إلى سوريا"، على حد وصفه.

وأوضح نتنياهو، في تغريدة له على تويتر، مساء الأحد، أن بلاده " ستعمل على إحباط المحاولات الإيرانية لتحويل العراق واليمن إلى قواعد لإطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية على دولة إسرائيل"، مضيفًا "التزامنا واستعدادنا لمكافحة العدوان الإيرانية مطلقان ونعمل بشتى الطرق من أجل منع إيران من تحقيق أهدافها. لا أستطيع أن أفصح عن المزيد من التفاصيل ولكن هذه الجهود مستمرة دون هوادة".

واختتم نتنياهو، تغريداته على تويتر، بالتأكيد على أن "زعماء إيران يذبحون حاليا المواطنين الإيرانيين. هذا هو دليل آخر على طبيعة هذا النظام. سنعارضه في كل مكان".

جاء ذلك فيما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهامات بالفساد والرشوة وخيانة الثقة، بحسب بيان للمدعي العام الإسرائيلي، بينما يخوض مشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة بعد إعلان فشله في تشكيل حكومة ائتلافية، كما أعلن منافسه بيني غانتس فشله أيضا في تشكيل الحكومة، على خلفية عدم نجاح أي من الأحزاب الإسرائيلية في حسم الأغلبية داخل البرلمان الإسرائيلي.

وشهدت إيران مظاهرات احتجاجية، خلال الأيام الماضية، على خلفية قرار حكومي بزيادة أسعار المحروقات، فيما أعلنت السلطات الإيرانية القبض على عدد كبير من قيادات الاحتجاجات.