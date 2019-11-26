تداول فيديو لإطلاق نار كثيف من سيارات تحمل أعلام حزب الله في بعلبك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون على موقع تويتر، الثلاثاء، مقاطع فيديو تُظهر سيارات تحمل أعلام حزب الله قالوا إنها تجوب شوارع مدينة بعلبك وتطلق النار في الهواء.

وظهر مقطعا فيديو قال المغردون إنهما من بعلبك لسيارات سوداء تحمل أعلام حزب الله وحركة أمل وهي تطلق النار في الهواء وتجوب شوارع المدينة.

وعبر رواد موقع تويتر عن سخطهم وغضبهم مما قام به هؤلاء العناصر، الذين أطلقوا النار بكثافة في الهواء دون أن تتبين أهدافهم من هذا التحرك.

وكان قد تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر اعتداء عدد من المؤيدين للحزب على المتظاهرين في بعلبك في وقت سابق الثلاثاء.

ولا يمكن لـCNN التأكد مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل