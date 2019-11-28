دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، إنه "يجب علينا بدول الخليج أن نقول علنا أننا نريد إقامة علاقات مع إسرائيل. أريد أن تكون علاقات الإمارات مع إسرائيل مفتوحة، يمكننا الاستفادة منها سياسيا واقتصاديا في كلا الجانبين"، حسبما نقل حساب إسرائيل بالعربية التابع للخارجية الإسرائيلية على تويتر.

وأجرى رجل الأعمال الإماراتي، حوارًا مع مجلة عامي اليهودية الأمريكية، ونشر حساب إسرائيل بالعربية مقتطفات منه.

ووصف الحبتور في حواره، العرب واليهود بأنهم "أبناء عمومة"، معتبرًا أنه "من الغباء أن يقاتل أولاد العم بعضهم البعض"، مطالبًا دول الخليج بضرورة إعلان الرغبة في إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.

والحبتور هو ملياردير إماراتي من دبي، أسس ورأس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين.

وهو عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي وفي مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري وعضو في كلية جون كيندي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد، وتتركز أغلب استثماراته في الإنشاءات العقارية.