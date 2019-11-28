دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مصدر حكومي عراقي، في تصريحات لـCNN، أن متظاهرين عراقيين أشعلوا النيران في الجدار الخارجي للقنصلية الإيرانية في النجف، الأربعاء، ما دفع الشرطة المحلية إلى إعلان حظر التجول.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان الخميس، أنها تدين ما تعرضت له قنصلية إيران في النجف من اعتداء من قبل أشخاص وصفتهم بأنهم "غرباء عن واقع التظاهرات الحقة التي تشهدها عدد من مُدُننا العراقيّة".

ورأت الخارجية العراقية أن الهدف من ذلك "بات واضحاً وهو إلحاق الضرر بالعلاقات التاريخية بين العراق وإيران، وكذا مع بقية دول العالم الذين تعمل بعثاتهم في العراق". وكانت القنصلية الإيرانية في كربلاء تعرضت لهجوم أيضا في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث كان المتظاهرون يحتجون ضد التدخل الإيراني في شؤونهم.

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وحذرت الخارجية العراقية من "دخول أشخاص يبتغون حرف التظاهرات ذات المطالب الحقة عن جادة الانضباط القانوني، ومسارها الصحيح". واعتبرت أن "ما تعرضت له القنصلية في النجف دليل واضح لما يحمل هؤلاء من أجندات بعيدة عن المطالب الوطنية.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية أن "البعثات الدبلوماسية العاملة على أرض العراق محط احترام وتقدير عالٍ، وأن ما حدث لا يُمثل وجهة نظر رسمية"، مشددة على "التمسك بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية، والبناء عليها وصولا إلى تحقيق تطلعات شعوبنا".