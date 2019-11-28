دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي بدأ، الأربعاء، زيارة رسمية إلى الإمارات.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، الخميس، في تغريدة له على تويتر، "استقبلت في دبي اليوم بكل الود والمحبة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة.. حللت أهلا بين أهلك وأحبابك.. التاريخ يصنعه الشجعان.. وتاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان".

وكان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأربعاء، وبحث الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتربط المملكة العربية السعودية بدولة الإمارات علاقات وطيدة، فيما تشارك الإمارات في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.