الأسد يشكك في رواية مقتل البغدادي: مسرحية جميلة.. وشكر ترامب نكتة ظريفة

كل ما قد يجب أن تعرفه عن شقيقة أبوبكر البغدادي واعتقالها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شكك الرئيس السوري بشار الأسد في رواية مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي، ووصفها بأنها "مسرحية جميلة"، وذلك في جزء من حواره مع مجلة "باري ماتش" الفرنسية، نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية، الخميس.

وردا على سؤال من مراسل "باري ماتش" عن توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر لسوريا وقت مقتل البغدادي، وما إذا كانت دمشق أعطت الأمريكيين معلومات عنه، قال الأسد: "دائما أضحك عندما يُطرح هذا السؤال، لأن السؤال الأهم الذي يجب أن نسأله هو هل أن البغدادي قتل فعلاً أم لا؟ وهل هذه “المسرحية الجميلة” التي قام بها الأمريكيون حصلت في الحقيقة؟".

وعندما قاطعه المراسل بأن تنظيم "داعش" اعترف بمقتل البغدادي، رد الأسد: "نعم طبعاً.. لكن داعش هي صنيعة أمريكية، داعش جزء من المسرحية.. لقد علّموا البغدادي التمثيل عندما كان في السجون الأمريكية في العراق".

وأضاف: "لذلك أنا أقول هذه المسرحية الكبيرة، ولكن هل حصلت؟ لا نعرف.. هذا لا يعني أنه لم يقتل، ولكن إن قُتل، فهو لم يقتل لأنه إرهابي. كانوا قادرين على ضرب داعش عندما كانت تأخذ النفط من سوريا للعراق ولم يفعلوا".

وتابع بالقول: "عندما هاجمت داعش الجيش السوري في دير الزور، ضرب الأمريكيون الجيش السوري ولم يضربوا داعش، فإذاً لا.. نحن لم نتعاون مع الأمريكيين في أي شيء، لا تستطيع أن تتعاون في مكافحة الإرهاب مع أشخاص يدعمون الإرهاب".

وبسؤاله مجددا عن سبب توجيه ترامب الشكر للنظام السوري، قال الأسد: "هي واحدة من النكت الظريفة لترامب... إنها نكتة".