ربط جمال ريان "رحيل" السيسي بـ"شروق شمس الحرية في فلسطين" يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تغريدة الإعلامي بقناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، وربطه ما وصفه بـ"الحرية في فلسطين" برحيل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تفاعلا واسعا بين مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الإعلامي جمال ريان في تغريدته التي نشرها، الأربعاء: "ستشرق شمس الحرية في فلسطين بعد رحيل عبد الفتاح السيسي.. مصر"، وذلك في تعليق على تغريدة Bluebeatch، التي قال فيها: "اخيرا افتكرت ان هناك فلسطينيين وقضية فلسطينية! للأسف افتكرت إنك مشغول بقضية قطر والمقاطعة والمصالحة وافتتاح خليجي ٢٤ ومن حين لآخر استفتاء علي الرئيس السيسي! عودة حميدة للقضية الفلسطينية.."

تغريدة Bluebeatch كانت بدورها رد على تعليق ريان على مقابلة رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، عن القضية الفلسطينية، إذ غرد الإعلامي بقناة الجزيرة قائلا: "خلف الحبتور همه المال، يريد علاقات مفتوحة بين الإمارات مع إسرائيل، ويقول إن بإمكانهما ان يستفيدا سياسيا واقتصاديا، وإن كان على حساب الحقوق المشروعة للفلسطينين! هل أخذ موافقة الشيخ محمد بن زايد على هذا التصريح؟ وهل يقبل شعب الإمارات العربي بذلك؟ منه لله.."

ويذكر أن الجبتور عقّب على مقابلته بتغريدة قال فيها: " تعقيباً على مقابلتي مع @Chusidel لمجلة @Ami_Magazine الأمريكية، أتمنى لو يقرأ الناقدين المقابلة كاملة قبل التعليق. لا أعني بكلامي المعلقين الجاهلين الذين لم يقرأوا حتى غلاف المجلة، إنما القارئين المثقفين اصحاب النقد البنّاء. لا يجوز ان نختبئ وراء الأصابع، بل علينا طرح الحلول.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود التي جاءت على تغريدة جمال ريان: