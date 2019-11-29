دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون وتطرقه إلى الدعم العربي مؤكدا أنه يجب أن يترجم إلى خطوات عملية، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عون وفقا لما نقله موقع الرئاسة اللبنانية الرسمي: " الوضع الراهن لا يحتمل شروطا وشروطا مضادة وعلينا العمل معا للخروج من الازمة على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين.. الدعم العربي للبنان يجب ان يُترجم في خطوات عملية بالنسبة الى المساعدات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي".

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد ذكرت في تقرير أن عون سيعقد اجتماعا ماليا في قصر بعبدا، الجمعة، بحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: "المال علي حسن خليل، الاقتصاد منصور بطيش، الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، والدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود والمستشار الاقتصادي للرئيس سعد الحريري نديم المنلا، لعرض الاوضاع المالية في البلاد".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود التي تداولها نشطاء حول تصريحات الرئيس اللبناني: