قرقاش يرد على سؤال لـCNN عن إمكانية تصاعد أزمة قطر إلى مواجهة عسكرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، تكهنات وتساؤلات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة تطرق فيها لقضية "الوصاية الإقليمية على نظم عربية باتت مهددة".

التغريدة نشرها الوزير الإماراتي على صفحته الرسمية بتويتر، وقال فيها: "أكثر من وصاية إقليمية على نظم عربية باتت مهددة، وأكثر من دولة عربية للأسف تعزز الوصاية الإقليمية على شؤونها أو تسعى إليها".

وتنوعت الردود والتعليقات على تغريدة الوزير الإماراتي فمن المغردين من أسقطها على ملف قطر في حين ذهب آخرون للإشارة إلى تركيا وإيران وغيرها في حين طلب البعض توضيح الدولة المقصودة.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود التي جاءت على تغريدة قرقاش: