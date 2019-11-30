إيران تعلن اعتقال أشخاص على صلة بمحطة فضائية.. وتتهم السعودية بتمويلها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الإيرانية القبض على أشخاص قالت إنهم على صلة بقناة "إيران اينترنشنال"، زاعمة أنه يتم تمويلها من قبل المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن وزارة الأمن الإيرانية، السبت، قولها إن قواتها والإدارة الإستخباراتية للأزمة حددت العناصر التي عملت على إرسال المعلومات إلى قناة "إيران اينترنشنال"، وضبطت المتورطين أثناء تنفيذ توجيهات القناة بمختلف المحافظات.

وجاء في بيان لوزارة الأمن الإيرانية: "القناة التي تم تأسيسها بتمويل ضخم من السعودية وبرخصة نشاط من بريطانيا، أخذت منذ الساعات الأولى بعد أحداث الأيام الأخيرة تعمل بصورة مماثلة لقناة بي بي سي الفارسية إبان اضطرابات العام 2009 وتصدر توجيهاتها في إثارة أعمال الشغب وحرق الممتلكات العامة وتحريض جمهورها وتحجيم الأزمة في أنحاء مختلفة من البلاد".

واتهمت الوزارة القناة والعاملين بأنهم مثال "للتعاون مع أعداء الجمهورية الإسلامية في تنفيذ الأعمال الإرهابية، وعلى هذا الأساس أصدرت السلطة القضائية حكمها بمنع التعامل معهم وتجميد جميع ممتلكاتهم داخل البلاد، كما ستتم ملاحقتهم دوليًا ليكونوا عبرة وعظة لأولئك الذين يتشرفون بخدمة الأجانب وخيانة الوطن".

في حين قالت وزارة الأمن الإيرانية أن من يعرب من العاملين في القناة عن "ندمه" وتوقفه عن التعاون مع الشبكات الفضائية "سيشمله قانون العفو والرأفة الإسلامية"، حسب ما ورد في بيانها.

وفي وقت سابق من السبت، وصف نائب وزير الداخلية الإيراني جمال أورف، أرقام منظمة العفو الدولية عن مقتل 160 شخصًا في احتجاجات اندلعت ضد رفع أسعار الوقود في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بأنها "مبالغ فيها".