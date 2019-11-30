دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار مقطع فيديو يظهر تعرض فتاة لبنانية إلى "اعتداء" من عناصر بالأمن اللبناني تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع بجهاز قوى الأمن الداخلي في البلاد إلى التوضيح.

ويظهر في مقاطع الفيديو المتداولة مشادة كلامية بين فتاة لبنانية مع عناصر بالأمن تطورت لشتائم قبل أن يقوم أحد العناصر بعرقلتها واسقاطها أرضا.

وقالت قوى الأمن في بيان على موقعها الرسمي: "بتاريخ 29/11/2019 وفي احدى محطات تعبئة الوقود في محلة الحمرا، وقع اشكال بين المواطنة (د. ح.) ودورية طوارئ من وحدة شرطة بيروت قامت خلاله الفتاة وهي بحالة غضب بإطلاق الشتائم واعاقت مغادرة الدورية عبر الوقوف امامها والتهجم على الالية، مما أدى الى تدخل ملازم اول لفض الاشكال وتهدئة الفتاة، ولكنها أقدمت على الاعتداء عليه عند محاولة ابعادها من امام الآلية والضرب عليها.. بنتيجة التحقيق، جرى توقيفها بناء على إشارة القضاء المختص".

وأضاف البيان: "قوى الامن الداخلي تعتبر انه من غير المسموح الاعتداء بهذه الطريقة على ضباط وعناصر قوى الامن الداخلي والتعرض لآلياتهم، وان كل مواطن يعلم مدى الجهود والتضحيات التي يقوم بها رجال قوى الامن ولاسيما في هذه المرحلة في تثبيت الامن والحفاظ على الاستقرار".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: